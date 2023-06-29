Астрологический прогноз на 29 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день категорически не подходит для новых начинаний – их результат будет прямо противоположным ожидаемому.

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, бирюзовый, аквамарин.

Счастливые камни дня: перламутр, лазурит.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических или возникновения новых сердечно-сосудистых заболеваний, однако лечить их желательно консервативными способами – оперативное вмешательство чревато серьезными последствиями и осложнениями.

Питание дня: не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сновидения нынешней ночи являются вещими и сбываются на седьмой день.

Табу дня: нельзя бить посуду – это может привести к несчастью.

Цитата дня: "Больше всего мы благодарны за благодарность" (Мария фон Эбнер Эшенбах).

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