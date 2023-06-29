Астрологический прогноз на 29 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день категорически не подходит для новых начинаний – их результат будет прямо противоположным ожидаемому.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, бирюзовый, аквамарин.
Счастливые камни дня: перламутр, лазурит.
За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических или возникновения новых сердечно-сосудистых заболеваний, однако лечить их желательно консервативными способами – оперативное вмешательство чревато серьезными последствиями и осложнениями.
Питание дня: не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сновидения нынешней ночи являются вещими и сбываются на седьмой день.
Табу дня: нельзя бить посуду – это может привести к несчастью.
Цитата дня: "Больше всего мы благодарны за благодарность" (Мария фон Эбнер Эшенбах).
Читайте также:
- Напряженный месяц для Тельцов, Скорпионов и Водолеев: что ждет три этих знака в июле 2023 года
- Особый месяц для Львов, Стрельцов и Овнов: что ждет три этих знака в июле 2023 года
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 26 июня – 2 июля
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 26 июня - 2 июля 2023 года
- Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит принимать решения на эмоциях