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Астрологический прогноз на 29 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
118
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 29 июня

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день категорически не подходит для новых начинаний – их результат будет прямо противоположным ожидаемому.

Символ дня: сердце. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: голубой, бирюзовый, аквамарин. 

Счастливые камни дня: перламутр, лазурит. 

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических или возникновения новых сердечно-сосудистых заболеваний, однако лечить их желательно консервативными способами – оперативное вмешательство чревато серьезными последствиями и осложнениями. 

Питание дня: не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи являются вещими и сбываются на седьмой день.

Табу дня: нельзя бить посуду – это может привести к несчастью.

Цитата дня: "Больше всего мы благодарны за благодарность" (Мария фон Эбнер Эшенбах). 

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Дата публикации
Просмотры
118
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