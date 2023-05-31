Таропрогноз на июнь 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро общаются с ним подсознательным через символы и знаки, поэтому они привлекают людей разных профессий, разных стран и разной веры. Известный психиатр Карт Густав Юнг признавал, что в картах Таро зашифрованы архетипы, близкие всем людям.

Для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте таропрогноз на июнь 2023 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Колесница"

Эта карта рассказывает о силе воли, честности, упрямстве, смелости. Она свидетельствует о желании двигаться вперед, рывке, контроле над мыслями и чувствами, погоне за двумя зайцами, выборе правильного пути, сексуальной силе, достижении успеха, желании победить любой ценой, рискованной авантюре, духовном поиске и поездках.

Ключом к успеху может стать только сильная позиция, самомотивация или упрямство. Именно своим упрямством и силой духа вы добьетесь желаемого или встретите человека, который станет олицетворением этих качеств. Также эта карта может означать конфликт каких-либо интересов в вашей жизни. Сейчас вы достигли того момента, когда можете опираться на собственные суждения, а не слушать других.

Вы добьетесь успеха в любых начинаниях и преодолеете все препятствия на жизненном пути. Просто следует помнить о важности ощущения времени и контроля за ходом событий для получения желаемого. Поэтому не позволяйте успеху вырваться из рук и сами контролируйте ситуацию.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Туз мечей"

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. "Туз мечей" подсказывает, что следует избавиться от иллюзий, понимать дальнейший путь, логически объяснять явления, объяснять, что хорошо, а что плохо, столкнуться с реальностью, проанализировать мотивацию, проявлять изобретательность и остроту разума.

Сейчас что-то в вашей душе нуждается в выражении, например, желание выделиться из толпы или потребность в справедливости. Но понять, что именно нужно вам сейчас не так уж просто узнать. Также эта карта символизирует логику и уверенность в случае стычек с трудом жизни. Верьте себе, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и доверяйте своим возможностям.

Сейчас пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого, поэтому иначе вы не сможете двигаться дальше. Задумайтесь об устойчивости, решительности и максимальной внутренней честности. Вам следует разрешить ситуацию и рассеять сомнения, чтобы дорога дальше была для вас открытой.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Страшный суд"

Эта карта указывает на увольнение, осуждение, внутренний конфликт, трансформацию и изменения. Она напоминает, что пора ответить за сделанное в прошлом, переоценить свои ценности, достичь цели и т.д.

Настает время для того, чтобы обрести истину. Сделайте выбор сами и не вините потом других в ваших проблемах. Избавьтесь от старых взглядов на жизнь, которые не правильны. Признайте, что взяли на себя слишком большую ответственность за счастье других людей.

Достаточно принимать решения на основе неприятных фактов, уничтожит все препятствия, пора увидеть новые возможности и сделать правильный выбор.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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