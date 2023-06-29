Умер последний человек, который был в бункере с Гитлером

Она была одной из последних, кто видел шестерых детей главного нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса перед их смертью.

В возрасте 94 лет скончалась Иоганна Руф, которая была свидетелем последних дней нацистской Германии в бункере Адольфа Гитлера.

Об этом сообщил в среду, 28 июня, изданию Newsweek журналист Виланд Гибель, работавший над ее мемуарами.

Когда Руф было 15 лет, она работала в обслуживании бункера в Берлине, где Гитлер и многие высшие нацистские чиновники провели свои последние дни, когда советские войска наступали на город.

Она принадлежала к Федерации немецких девушек, привлекаемых к работе в укрытии нацистов, и была одной из последних, кто видел шестерых детей главного нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, прежде чем их убили родители.

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Свои наблюдения в бункере Руф записывала на клочках бумаги. Только в 2017 году она опубликовала свои мемуары с помощью Виланда Гибеля.

Гибель рассказал, что сначала неоднозначно относился к повествованию Руф, поскольку не "хотел способствовать нацистской пропаганде", но считал, что важно изобразить события такими, какими они были к тому времени. Журналист подчеркнул, что рассказ женщины, которая была в бункере в последние дни нацистской Германии, окончательно опровергла теории заговора о том, что Гитлер каким-то образом выжил.

“Врач сообщил, что он [Гитлер] мертв. Молодые солдаты рассказывают об обгоревших трупах. Она [Иоганна Руф] не может его посетить 1 мая, потому что его уже нет", — пересказал он ее воспоминания.

Гибель похвалил свою собеседницу за то, что она отрицала нацизм и никогда не перекладывала на кого-то другого своей ответственности за причастность к режиму, то есть никогда не говорила, что Гитлер ее обманул или соблазнил.

Напомним, в Австрии откроют полицейский участок в доме, где родился диктатор Адольф Гитлер.

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