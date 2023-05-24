В доме, где родился Гитлер, будут учить правоохранителей и проводить курсы по правам человека

В австрийском городке Браунау-ам-Инн дом, в котором родился Адольф Гитлер, превратят в полицейский участок, в котором, в частности, будут проводить для правоохранителей курсы по правам человека.

Об этом пишет Daily Sun.

Дом пустует с 2011 года. Правительство выкупило его у владелицы в принудительном порядке в 2016 году. Реконструкцию планировалось начать раньше, однако из-за пандемии Covid-19 планы пришлось изменить. Общие затраты на реализацию проекта оцениваются в 20 миллионов евро, первоначально он обошелся в 5 миллионов.

Трехэтажное здание было построено в XVII веке и сначала служило пивоварней и рестораном. Позже комнаты в ней стали сдавать в аренду. В одной из них 20 апреля 1889 году родился Адольф Гитлер. Через три года его семья переехала в пограничный немецкий город Пассау.

Согласно опросу, 53% австрийцев поддержали создание в здании учреждения, которое будет заниматься темами национал-социализма, памяти, антифашизма, толерантности и мира, 23% предпочли бы снести его, и лишь 6% высказались за использование его исполнительной властью.

Реконструкция здания должна завершиться в 2025 году, а уже в следующем году там начнет работу полицейский участок.

Напомним, в Австрии разразился скандал из-за речи Адольфа Гитлера в поезде.

Читайте также: