В Австрии в воскресенье, 14 мая, в междугороднем поезде, который ехал в направлении Брегенц-Вена, включили запись речи лидера немецких нацистов Адольфа Гитлера.

Об этом пишет BBC.

По словам пассажиров рейса, вместо обычных объявлений можно было услышать аудио, в котором толпа выкрикивает "Хайль Гитлер!" и "Зиг Хайль!".

Перевозчик отметил, что в последние дни таких инцидентов было несколько.

Один из пассажиров рейса Брегенц-Вена рассказал, что все в поезде были "полностью шокированы".

Депутат от "Партии Зеленых" Дэвид Стогмюллер рассказал, что речь лидера нацистской Германии прозвучала через интерком незадолго до того, как поезд ÖBB Railjet 661 прибыл в Вену.

"Мы слышали два эпизода. Сначала была 30-секундная речь Гитлера, а потом я услышал: "Sieg Heil", – сказал он.

Г-н Стогмюллер также сказал, что работники поезда не смогли остановить запись и не смогли произвести собственные объявления. "Один член экипажа был очень расстроен", – добавил он.

В заявлении Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) сказали, что не причастны к трансляции речей Гитлера и заявили, что сообщили об инцидентах в полицию.

Депутат Стогмюллер также сказал, что получил электронное письмо от мужчины, который ехал в поезде со старой женщиной, пережившей концлагерь. "Она плакала", – сказал он.

Напомним, Кадыров заявил, что "задонатил" $18 тыс. украинским спецслужбам.

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