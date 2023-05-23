Еще одна страна ЕС признала Голодомор геноцидом украинцев

Президент Украины поблагодарил парламентариев Словении за принятие декларации, которая чтит память миллионов жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Парламент Словении принял декларацию, признавшую Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил телеканал "Рада" со ссылкой на заявление главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

"Благодарен словенским парламентариям за принятие декларации, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа и чтит память жертв этого страшного преступления", — говорится в сообщении.

Также читайте Почему путинский Кремль боится слова Голодомор: инфографика

Стефанчук добавил, что человечество должно знать и помнить этот ужас, чтобы он не повторился в будущем.

На это событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил парламентариев Словении за принятие декларации, которая чтит память миллионов жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 годов.

"Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, и дальше укрепляется. Вместе к правде, а значит, и к ответственности", — отметил Зеленский.

Более 20 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа.

Напомним, 17 мая французский сенат признал Голодомор геноцидом украинцев.

Ранее сообщалось, что Бельгия 9 марта признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Кроме того, парламент Болгарии 1 февраля признал Голодомор геноцидом украинцев.

Читайте также: