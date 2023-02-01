Еще одна страна признала Голодомор геноцидом украинцев

Парламент Болгарии в среду признал Голодомор геноцидом украинцев.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина всегда будет помнить жест солидарности Болгарии", — написал президент.

Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина будет всегда помнить жест солидарности Болгарии. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 1, 2023

Признание Голодомора геноцидом украинцев

В мире уже 21 страна признала Голодомор геноцидом украинского народа. Многие государства приняли это решение в 2022 году, когда Россия начала новый геноцид украинцев. Также депутаты Европарламента приняли резолюцию, признаваемую Голодомором, нанесенным советским режимом в Украине в 1932-1933 годах, геноцидом.

С начала XXI века. РФ отрицает Голодомор как геноцид украинского народа, начиная с принятия заявлений, выражающих протест против его международного признания преступления против украинцев, и завершая публичным сожжением Национальной книги памяти жертв Голодомора и разрушением памятников Голодомора.

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