Еще одна страна признала Голодомор геноцидом украинцев

Президент поблагодарил Болгарию за чествование жертв советского террора.
Парламент Болгарии в среду признал Голодомор геноцидом украинцев.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина всегда будет помнить жест солидарности Болгарии", — написал президент.
Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина будет всегда помнить жест солидарности Болгарии.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 1, 2023
Признание Голодомора геноцидом украинцев
В мире уже 21 страна признала Голодомор геноцидом украинского народа. Многие государства приняли это решение в 2022 году, когда Россия начала новый геноцид украинцев. Также депутаты Европарламента приняли резолюцию, признаваемую Голодомором, нанесенным советским режимом в Украине в 1932-1933 годах, геноцидом.
С начала XXI века. РФ отрицает Голодомор как геноцид украинского народа, начиная с принятия заявлений, выражающих протест против его международного признания преступления против украинцев, и завершая публичным сожжением Национальной книги памяти жертв Голодомора и разрушением памятников Голодомора.
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