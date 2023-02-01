ФБР обыскало дом президента Байдена

Адвокат Джо Байдена заявил, что обыск был "плановым" и получил "полную поддержку" президента.

В среду, 1 февраля, Федеральное бюро расследований (ФБР) приступило к обыскам в доме президента США Джо Байдена в Рехоботе (штат Делавер) в рамках расследования по секретным документам.

Об этом сообщает BBC.

Обыски проходят с согласия американского президента и связаны с широкомасштабным расследованием обращения с секретными документами.

"Мы согласились сотрудничать", – заявил личный адвокат Байдена Боб Бауэр.

Больше информации будет обнародовано по окончании обыска, добавил адвокат президента.

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Федеральное бюро расследований (ФБР) недавно обыскало еще одно здание Байдена в Уилмингтоне, штат Делавер, ища конфиденциальные документы, датируемые периодом пребывания Джо Байдена на должностях вице-президента и сенатора.

Напомним, ранее в личном офисе президента США Джо Байдена были обнаружены секретные документы. Американский лидер заявил, что так его команда будут сотрудничать со следствием, чтобы выяснить, как документы могли оказаться в его офисе.

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