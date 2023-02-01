Американская компания предлагает Украине два боевых дрона за один доллар – WSJ

В комплект дальнобойных высокоскоростных беспилотников Reaper входит наземная станция управления, позволяющая управлять ими из любой точки страны.

Американская компания General Atomics предлагает Украине приобрести 2 беспилотника Reaper MQ-9, стоимость которых оценивается в 32 миллиона долларов, за символическую цену в один доллар, чтобы помочь стране защититься от российской агрессии.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на письмо-предложение, которое руководство General Atomics передало представителям посольства Украины в США.

Хотя стоимость этого соглашения символична, Киев должен потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку БПЛА в Украину и около 8 миллионов долларов каждый год на их техническое обслуживание.

В комплект дальнобойных высокоскоростных беспилотников Reaper входит наземная станция управления, которая позволит украинским военным управлять беспилотниками практически из любой точки страны. Однако их продажа требует одобрения администрации президента Джо Байдена.

Ни Белый дом, ни украинское правительство пока не комментировали эту информацию.

Представитель General Atomics тоже сказал, что компания не может комментировать конкретные сделки. Вместе с тем верит, что "Украина нуждается в таких возможностях, как Reaper, и в ближайшее время".

"General Atomics обсуждала потребности украинских вооруженных сил с их правительством в течение многих месяцев и продолжает поддерживать их любым возможным способом", — сказал К. Марк Бринкли, представитель General Atomics.

Аппараты этого типа выполняли успешно выполнявшие боевые задания против террористов в Афганистане.

Напомним, Министерство обороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Читайте также: