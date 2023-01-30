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Минобороны подписало контракты с украинскими производителями беспилотников: детали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Минобороны подписало контракты с украинскими производителями беспилотников: детали

Фото: Министерство обороны Украины

Оборонное ведомство Украины получило 75 заявок от отечественных производителей БПЛА.

Министерство обороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В целом министерство в 2023 году направит около 20 млрд для закупки БПЛА, учитывая потребности и запросы украинской армии.

"Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения – воздух-земля-вода. Это и о корректировке артиллерии, и о задачах поражения врага (ударные дроны), и о доставке б/к, эвакуации раненых и т.д.", — подчеркнул министр обороны Алексей Резников.

С ноября 2022 по январь 2023 года Минобороны получено от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще 3 типа БПЛА находятся в стадии кодификации.

Министр также сообщил, что в ближайшие дни планирует лично встретиться с украинскими разработчиками и производителями БПЛА после другой очень важной встречи в интересах Сил обороны.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный принял решение о формировании в Украине первых в мире ударных рот БПЛА в рамках проекта "Армия дронов".

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев пояснил, что применение беспилотников значительно расширяет возможности украинской разведки, в частности помогает сохранить жизнь защитников и уничтожить врага на расстояниях.

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Дата публикации
Просмотры
1617
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