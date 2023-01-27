В Украине формируют первые в мире ударные роты БПЛА (фото)

Уже отобраны самые профессиональные военные, которые возглавят эти ударные роты.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный принял решение о формировании в Украине первых в мире ударных рот БПЛА в рамках проекта "Армия дронов".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Уже отобраны самые профессиональные военные, которые возглавят ударные роты БПЛА. Каждая рота получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое для борьбы с врагом оборудование.

В Генштабе добавили, что в рамках проекта "Армия дронов" для полноценной его реализации создан Координационный штаб совместно с Минобороны, Минцифры и Госспецсвязи.

"Это необходимо, чтобы воплотить ряд ключевых реформ и масштабировать производство БПЛА, чтобы обеспечить ими Силы обороны Украины", — пояснили в Генштабе.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, в июле в Украине запустили спецпроект "Армия дронов" для сбора беспилотников для военных. Анонсировалось, что комплексная программа будет включать в себя системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

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