Это займет месяцы: Белый дом - о сроках поставки Abrams в Украину

В администрация Байдена отметили, что не будут тратить время на обучение украинских военных и укрепление цепей поставок танков.

Снабжение американских танков Abrams в Украину может занять месяцы, прежде чем техника будет на поле боя. Впрочем, немецкие танки Leopard будут доставлены в кратчайшие сроки.

Об этом рассказал представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает CNN.

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Однако Кирби отметил, что администрация Байдена не будет тратить время на обучение и укрепление цепей поставок, чтобы убедиться, что украинские силы будут лучше всего подготовлены для их использования, когда они в конце концов прибудут в Украину.

На вопрос журналистки, верит ли он, что танки появятся до конца 2023 года, ответил: " Я не хочу вдаваться в слишком конкретную информацию, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это займет много месяцев".

Танки Abrams для Украины

Напомним, президент США Джо Байден в среду, 25 января, во время обращения в Белом доме объявил о передаче Украине танков Abrams. Лидер Америки отправит Киеву целый батальон танков – это 31 единица.

Спикер министерства обороны США Сабрина Сингх проинформировала, что США планируют приобрести новые танки Abrams.

Ранее сообщалось, что США не успеют отправить Украине танки Abrams до нового наступления.

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