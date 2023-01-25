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США передают Украине 31 танк Abrams — Байден

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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США передают Украине 31 танк Abrams — Байден

Фото: Getty Images

Байден объявил о пакете военной помощи.

Президент США Джо Байден в среду, 25 января, объявил о передаче Украине 31 танк Abrams.

Об этом он сказал во время своего официального заявления.

"Сегодня я объявляю о том, что США передают Украине 31 танк Abrams. Мы отправляем в Украину целый батальон этих танков. Это рекомендовал сделать министр обороны Остин. Это нужно для укрепления обороноспособности Украины. Танки Abrams – одни из самых совершенных в мире. Они очень сложны в управлении и эксплуатации. Мы будем обучать украинских военных и немедленно начнем это делать. Чтобы доставить танки, нужно время", — сказал Байден.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников в среду, 25 января, пообщался с главой Пентагона Ллойдом Остином. Украинский министр пообещал "еще больше хороших новостей".

Также Байден заверил в "мощной" поддержке США и ЕС и рассказал о планах Украины провести контрнаступление.

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Дата публикации
Просмотры
7278
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