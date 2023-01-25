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США передають Україні 31 танк Abrams - Байден

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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США передають Україні 31 танк Abrams - Байден

Фото: Getty Images

Байден оголосив про пакет військової допомоги.

Президент США Джо Байден у середу, 25 січня, оголосив про передавання Україні 31 танка Abrams.

Про це він сказав під час своєї офіційної заяви.

"Сьогодні я оголошую про те, що США передають Україні 31 танк Abrams. Ми відправляємо до України цілий батальйон цих танків. Це рекомендував зробити міністр оборони Остін. Це потрібно для укріплення обороноздатності України. Танки Abrams - одні з найдосконаліших у світі. Вони дуже складні в управлінні та експлуатації. Ми навчатимемо українських військових та негайно почнемо це робити. Щоб доставити танки, потрібен час", - сказав Байден.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков у середу, 25 січня, поспілкувався з очільником Пентагона Ллойдом Остіном. Український міністр пообіцяв "ще більше хороших новин".

Також Байден запевнив у "потужній" підтримці США та ЄС і розповів про плани України провести контрнаступ.

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Дата публікації
Перегляди
4656
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