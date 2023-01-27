Це займе місяці: Білий дім - про терміни постачання Abrams до України

В адміністрація Байдена зауважали, що не будуть витрачати час на навчання українських військових та зміцнення ланцюгів постачання танків.

Постачання американських танків Abrams до України може зайняти місяці, перш ніж техніка буде на полі бою. Втім, німецькі танки Leopard будуть доставлені за короткий термін.

Про це розповів представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, передає CNN.

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Однак Кірбі зауважив, що адміністрація Байдена не буде витрачати час на навчання та зміцнення ланцюгів постачання, щоб переконатися, що українські сили будуть найкраще підготовлені для їх використання, коли вони зрештою прибудуть до України.

На запитання журналістки, чи вірить він, що танки з’являться до кінця 2023 року, відповів: " Я не хочу вдаватися в надто конкретну інформацію, тому що ми все ще розробляємо плани, але це займе багато місяців".

Танки Abrams для України

Нагадаємо, п резидент США Джо Байден у середу, 25 січня, під час звернення в Білому домі оголосив про передавання Україні танків Abrams. Лідер Америки відправить Києву цілий батальйон танків - це 31 одиниця.

Речниця міністерства оборони США Сабріна Сінгх поінформувала, що США планують придбати нові танки Abrams.

Раніше повідомлялося, що США не встигнуть відправити Україні танки Abrams до нового наступу.

Стали відомі строки прибуття "Леопардів" та подарунків від Великої Британії та США

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