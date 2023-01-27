США планують придбати нові танки Abrams для передачі Україні - Пентагон

Україні передадуть 31 танк Abrams M1, це передбачає закупівлю для ЗСУ нових бойових машин.

Про це заявила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.

«Частково цей пакет, про який ми оголосили, має на меті закупити нові танки для України»,- зауважила представниця оборонного відомства США.

Щоправда, не може зараз окреслити часові рамки, коли Abrams M1 з’являться в Україні. Мовляв, йдеться не про тижні, а про місяці.

Але водночас представниця Пентагону зреагувала на зауваження, які з’явилися у медіа щодо начебто невеликої кількості американських танків для України.

«Я не вважаю, що батальйон танків Abrams для України – це символічно. Це реальні спроможності, які, безумовно, забезпечать Україні перевагу на полі бою»,- резюмувала Сінгх.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США не встигнуть відправити Україні танки Abrams до нового наступу.

Також у Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакету військової допомоги Україні.

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