Яскравий камбек: "Реал" драматично обіграв "Атлетіко" та вийшов до півфіналу Кубка Іспанії (відео)

"Вершкові" в екстратаймах вирвали перемогу в мадридському дербі.

Мадридський "Реал" виявився сильнішим за "Атлетіко" в рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 3:1 за підсумками овертаймів.

На 19-й хвилині "матрацників" вивів уперед Альваро Мората, але "Королівський клуб" відповів голом Родріго на 79-й хвилині. Основний час зустрічі завершився внічию – 1:1, тому команди продовжили боротьбу в екстратаймах.

На 99-й хвилині підопічні Дієго Сімеоне залишилися в меншості – Стефан Савіч за дві хвилини заробив дві жовті картки та був вилучений арбітром з поля.

Команда Карло Анчелотті скористалася чисельною більшістю та дотиснула непоступливого опонента. На 104-й хвилині відзначився Карім Бензема, а на 120+1-й хвилині Вінісіус Жуніор поставив крапку в цьому протистоянні.

Огляд матчу

Раніше повідомлялося, що до 1/2 фіналу Кубка Іспанії вийшла "Барселона", яка здолала "Реал Сосьєдад" (1:0). Також півфіналістами турніру стали "Осасуна" (завдяки перемозі 2:1 над "Севільєю") і "Атлетик" Більбао (обіграв "Валенсію" з рахунком 1:3).

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