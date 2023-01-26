Виробник F-16 оцінив імовірність постачання винищувачів Україні

Було багато розмов про передавання третім сторонам F-16 для реекспорту до України.

Американська компанія Lockheed Martin, яка є однією із найбільших оборонних підрядників США і виробляє, зокрема американські бойові винищувачі F-16, готова постачати ці літаки до європейських країн, які вирішать передати ці ж винищувачі Україні.

Про це заявив головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон, пише Financial Times.

"Було багато розмов про передавання третім сторонам F-16, внаслідок чого країни реекспортуватимуть свої американські літаки до України для захисту повітряного простору. Lockheed не бере безпосередньої участі у переговорах про можливе постачання Києву військових літаків", — сказав Френк Сент-Джон.

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Водночас, за його словами, компанія збирається нарощувати виробництво F-16 у місті Ґрінвіллі штату Південна Кароліна, щоб задовольнити попит "практично будь-яких країн, які вирішать передати (літаки) третім сторонам, щоб допомогти у вирішенні поточного конфлікту (війни, яку розпочала РФ)".

У матеріалі сказано, що уряд США має схвалити продаж або передавання третім країнам винищувачів американського виробництва, а це означає, що європейським державам буде потрібна політична підтримка з боку адміністрації американського лідера Джо Байдена.

Уряд США повинен схвалити продаж або передання третім країнам винищувачів американського виробництва. Це означає, що європейські країни потребуватимуть політичної підтримки з боку адміністрації президента США Джо Байдена, щоб реекспортувати F-16 Україні.

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"Разом з нашими міжнародними союзниками та партнерами ми постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб і запитів. Наразі ми не маємо нічого оголосити щодо F-16", — сказав представник Міноборони США у коментарі виданню.

Нагадаємо, 25 січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard.

Того ж дня п резидент США Джо Байден оголосив про передавання Україні 31 танка Abrams.

Втім, процес постачання до України танків M1 Abrams від США може тривати місяці. Проте, за словами представник Білого дому, невдовзі стартує навчання українських військових і бригад технічного обслуговування.

Окрім сучасних танків, до нового пакету допомоги від США увійшло й інше озброєння.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц після рішення про передавання Україні Leopard виключив можливі постачання бойових літаків Києву. Також ФРН не відправлятиме на фронт своїх солдатів, наголосив Шольц.

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