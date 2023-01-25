Уряд Німеччини офіційно погодився передати Україні танки Leopard

У середу, 25 січня, Німеччина офіційно погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2 власного виробництва. Йдеться про роту - 14 танків. Їх передадуть ЗСУ зі складу Бундесверу.

Про це пише Reuters із посиланням на офіційну заяву ФРН.

"Це результат інтенсивних консультацій з найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини", - йдеться у заяві.

Зазначається, що канцлер Олаф Шольц оголосив на засіданні уряду, що його країна ухвалила рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина і надалі посилюватиме свою військову підтримку Україні.

"Це рішення відповідає нашій добре відомій лінії підтримки України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісно скоординованій міжнародній манері", - сказав Шольц у заяві.

Крім того, Берлін дозволив іншим країнам відправляти до України цю сучасну важку техніку. Наголошується, що таке рішення "відкриває шлях іншим країнам, таким як Польща, Іспанія та Норвегія постачати свої запаси до України".

"Німеччина надасть країнам-партнерам, які хочуть швидко передати Україні танки "Leopard-2" зі своїх запасів, відповідні дозволи на їхнє передавання", - йдеться у заяві.

Своєю чергою, видання Die Welt пише, що речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт заявив: цей крок відбувається в координації з міжнародними партнерами і його мета "швидко сформувати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2".

Leopard для України

Ввечері 24 січня німецьке видання Spiegel з посиланням на власні джерела заявило, що Берлін ухвалив рішення передати Україні основні бойові танки Leopard 2. Видання писало, що рішенню, вочевидь, передували інтенсивні кількаденні консультації з союзниками, "особливо у Вашингтоні".

Крім того, у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів ухвалити рішення про передавання ЗСУ сучасних танків. За його словами, у союзників є потрібна кількість танків.

Своєю чергою, CNN, посилаючись на представника міністерства оборони Німеччини, повідомило, що на складах Бундесвера є 320 Leopard 2. Проте невідомо, скільки з них готові до використання на полі бою.

До слова, під час "Рамштайну" 20 січня учасники не ухвалили рішення про постачання Leopard. Тоді німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, мовляв, Берлін готовий прискорити передавання танків. Втім, якщо його країна матиме відповідні домовленості із союзниками.

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