Німеччина погодилася відправити Україні танки Leopard — Spiegel

Німеччина ухвалила рішення передати Україні основні бойові танки Leopard 2.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Федеральний уряд погодився надати дозвіл на експорт таких танків іншим країнам, які збираються допомогти Україні.

Рішенню Німеччини, вочевидь, передували інтенсивні кількаденні консультації з союзниками, "особливо у Вашингтоні". Слід зазначити, що канцлер Шольц завжди підкреслював, що готовий постачати бойові танки лише у співпраці з іншими країнами, зокрема США.

За інформацією Spiegel, німецькі танки Leopard нібито поїдуть до України зі складів Бундесверу. У середньостроковій та довгостроковій перспективі інші бойові танки зі складів промисловості також можуть бути підготовлені до використання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден готовий передати Україні танки Abrams, щоб вплинути на Німеччину, яка поки не ухвалила рішення щодо можливих поставок Києву танків Leopard 2.

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