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Германия согласилась отправить Украине танки Leopard — Spiegel

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Германия согласилась отправить Украине танки Leopard — Spiegel

Фото: Associated Press

После месяцев дебатов и переговоров канцлер Германии Олаф Шольц решил передать Украине боевые танки.

Германия приняла решение передать Украине основные боевые танки Leopard 2.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Федеральное правительство согласилось предоставить разрешение на экспорт таких танков другим странам, которые намерены помочь Украине.

Решению Германии, очевидно, предшествовали интенсивные консультации с союзниками, "особенно в Вашингтоне". Следует отметить, что канцлер Шольц всегда подчеркивал, что готов поставлять боевые танки только в сотрудничестве с другими странами, в том числе США.

По информации Spiegel, немецкие танки Leopard якобы поедут в Украину со складов Бундесвера. В среднесрочной и долгосрочной перспективе другие боевые танки из складов промышленности могут быть также подготовлены к использованию.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден готов передать Украине танки Abrams, чтобы повлиять на Германию, которая пока не приняла решение о возможных поставках Киеву танков Leopard 2.

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