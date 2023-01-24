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Bloomberg: Германия уже 25 января может разрешить Польше поставки танков Leopard в Украину

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Bloomberg: Германия уже 25 января может разрешить Польше поставки танков Leopard в Украину

Фото: Associated Press

Все страны, имеющие на вооружении немецкие танки Leopard и желающие отправить их в Украину, должны получить разрешение от Берлина.

Берлин уже в среду, 25 января, может предоставить Польше разрешение на реэкспорт немецких танков Leopard 2 в Украину.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Германия хочет быстро принять решение по этому вопросу, чтобы унять растущее разочарование среди союзников", – говорится в сообщении.

Канцлер Олаф Шольц отказался от комментариев, когда его спросили, будет ли принято решение в среду.

Напомним, 11 января президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов анонсировал передачу Украине танковой роты Leopard.  

24 января Германия получила запрос Польши о согласии передать Украине танки Leopard 2. В Германии пообещали "срочно" рассмотреть этот запрос.

В Польше даже заявили о готовности к "нестандартным действиям", чтобы убедить Германию разрешить поставки танков.

Ранее в СМИ писали, что Шольц готов разрешить только тогда, когда США отправят в Украину собственные танки Abrams, однако в Берлине опровергли эту информацию.

Немецкая министр иностранных дел Анналена Бербок заверила, что Берлин якобы не против поставок танков в Украину. Однако заявила, что следует увеличить коалицию таких поставщиков.

По информации Sky News Arabia, президент США Джо Байден якобы готов передать 10 танков Abrams Украине, чтобы повлиять на Германию.

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Дата публикации
Просмотры
1016
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