Мол, никогда не было связи или требования.

Представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт заявил, что Берлин ставил поставки танков Leopard 2 Украине в зависимость от передачи американских танков M1 Abrams,

Об этом со ссылкой на официального представителя правительства пишет Spiegel.

"Никогда… не было связи или требования, согласно которым должно произойти одно, чтобы могло произойти другое. Мне трудно представить, чтобы канцлер Германии диктовал какие-либо условия или требования американскому президенту", — заявил Хебестрайт.

По его словам, несмотря на это скоординированные действия с Вашингтоном важны для правительства Германии. В частности, так было и с решениями по бронетранспортерам Marder или реактивным системам залпового огня.

Блокировка поставок танков Leopard

Накануне в немецком Бундестаге партии не смогли вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине танков Leopard 1 и Leopard 2. Голосование провалилось из-за фракций правящей коалиции: социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов, а также крайних "Альтернативы для Германии" и "Левых" ".

Издание CNN пишет, что перед началом "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин имел переговор с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Впрочем, они не смогли договориться о передаче ВСУ танкам.

Впрочем после обозначения новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что не исключение передачи танков. Более того, что ФНС позволит другим странам реэкспортировать их в Украину.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский высказался, почему Берлин блокирует поставки Leopard. По его словам, такое сопротивление является следствием многолетнего влияния РФ на политические и бизнес круги в ФРГ. Эта симпатия "творилась на русских деньгах".

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