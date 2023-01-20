Нового наступления РФ на Украину может не быть - Пентагон

В Пентагоне не видят потенциала для нового российского наступления, а переданное Украине новое вооружение может изменить динамику на поле боя.

Об этом заявил полковник армии США, советник Объединенного комитета начальников штабов США Дэйв Батлер в интервью Радио Свобода.

"Российские войска распространились от Харькова до Херсона. И мы не видим появления новых наступательных группировок. Однако вместе с тем они начинали наступление и раньше. Поэтому мне трудно догадываться, каким сейчас будет поле боя. Впрочем, сейчас я не вижу, чтобы надвигалось большое российское наступление", — сказал он.

Также полковник заявил, что не желает недооценивать способность России вести длительную войну.

"Не хочу недооценивать способность России продолжать эту войну. У них есть глубинный запас в своей армии и своем населении. Поэтому не знаю, как долго они смогут продержаться, но боюсь, что это может быть долго", — добавил Батлер.

Напомним, министр обороны Алексей Резников ранее заявлял, что весной россияне могут наступать из районов, которые уже оккупировали на юге и востоке Украины.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак предупредил, что Россия может напасть на Украину со своей территории, а белорусское направление будет только отвлекать.

Новое наступление из Беларуси; ад в Соледаре и Бахмуте; новые танки для Украины - Грабский

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