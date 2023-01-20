Нового наступу РФ на Україну може не бути - Пентагон

У Пентагоні не вбачають потенціалу для нового російського наступу, а передане Україні нове озброєння може змінити динаміку на полі бою.

Про це заявив полковник армії США, радник Об'єднаного комітету начальників штабів США Дейв Батлер в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Російські війська поширилися від Харкова до Херсона. І ми не бачимо появи нових наступальних угруповань. Проте разом з тим вони починали наступ і раніше. Тож мені важко здогадуватися, яким зараз буде поле бою. Втім, зараз я не бачу, щоб насувався великий російський наступ", — сказав він.

Також полковник заявив, що не хоче недооцінювати здатність Росії вести тривалу війну.

"Не хочу недооцінювати здатність Росії продовжувати цю війну. Вони мають глибинний запас у своїй армії та своєму населенні. Тому не знаю, як довго вони зможуть протриматися, але боюся, що це може бути довго", — додав Батлер.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков раніше заявляв, що навесні росіяни можуть наступати із районів, які вони вже окупували на півдні та сході України.

Польський генерал Вальдемар Скшипчак попередив, що Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу.

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