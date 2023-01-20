Новий міністр оборони Німеччини не виключає постачання танків Україні

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключає, що ФРН надасть Україні танки Leopard або дозволить іншим країнам, на озброєнні яких є такі танки, реекспортувати їх до України.

В інтерв'ю телекомпанії ZDF Пісторіус заявив, що "ніхто не виключає відправки танків Leopard, або що може бути надано дозвіл або схвалення на постачання іншими європейськими партнерами".

Крім того, в ефірі телекомпанії ARD Пісторіус додав, що це "стане зрозуміло у найближчі кілька годин", а відповідне рішення буде ухвалене в координації із західними союзниками, зокрема США.

Водночас інші західні ЗМІ повідомляють, що наразі Берлін офіційно не отримував жодних запитів на отримання ліцензії на реекспорт танків Leopard.

Натомість під час зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном Пісторіус заявив, що Німеччина "продовжуватиме в майбутньому разом із нашими партнерами підтримувати Україну", проте про танки не обмовився і словом.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий відправити до України німецькі танки Leopard 2, якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

Згодом новий очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що нема потреби привʼязувати постачання німецьких танків Leopard 2 з наданням американських бойових машин M1 Abrams.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільник Міноборони Олексій Резніков звернулися до міжнародних партнерів із проханням надати Україні танки на тлі очікуваного нового наступу окупантів.

Читайте також: