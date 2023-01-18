Шольц висунув умову Байдену для постачання Україні німецьких танків – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, канцлер Німеччини вимагає, щоб Штати також надали Україні свої танки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий відправити до України німецькі танки Leopard 2, якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

Про це Шольц нібито заявив у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом, пише Süddeutsche Zeitung з посиланням на власні джерела.

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Оскільки модель Leopard 2 виробляється в Німеччині, федеральний уряд повинен погоджувати кожне постачання з інших країн.

"Очевидно, США вимагають від канцлера не лише дозволити іншим країнам постачати бойові танки Leopard 2, але й самим постачати певну кількість танків", – йдеться у статті.

Шольц завжди наголошував, що Німеччина не діятиме сама, коли йдеться про військову підтримку України. Залишається незрозумілим, чи вирішиться питання постачання танків до зустрічі прихильників України в Рамштайні цієї п'ятниці. Поки що США не оголосили про постачання основних бойових танків Києву.

Нагадаємо, під час форуму в Давосі Олаф Шольц ухилився від відповіді на запитання, чи отримає Україна німецькі танки Leopard. За словами експертів, канцлер ФРН не передає Україні танки Leopard, бо боїться ескалації і ядерної загрози з боку Росії.

Своєю чергою, США також не квапляться передавати Україні танки власного виробництва. В Пентагоні пояснили, що утримуються від передавання ЗСУ власних танків Abrams нібито через складнощі в експлуатації.

За інформацією CNN, найближчими днями Штати оголосять про один із найбільших пакетів військової допомоги Україні. Проте "Абрамсів" там не буде.

Лише Лондон наважився надати нам такі необхідні танки. Від Британії Україна отримає танки Challenger 2.