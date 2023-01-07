У Пентагоні пояснили, чому не передають ЗСУ танки Abrams

Сполучені Штати Америки утримуються від передання ЗСУ власних танків Abrams черех складнощі в експлуатації. Зокрема, йдеться ро важке обслуговування техніки в умовах бойових дій.

Про це під час брифінгу заявила заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер.

За її словами, "танк Abrams, окрім того, що він потребує багато пального, є досить складним в обслуговуванні".

"Одним з аспектів, на які ми звертаємо увагу, є можливості, які може запропонувати та чи інша техніка. Але ми також повинні брати до уваги такі речі, як технічне обслуговування й підготовка, забезпечення, також іноді відіграє важливу роль вартість", – наголосила вона.

Натомість Купер наголосила, що передавання бойових машин піхоти Bradley - правильне рішення, адже Україні "потрібні танки".

Мовляв, це рішення вказує на "правильний час для України скористатися своїми можливостями, щоб змінити динаміку на полі бою - і під кутом зору технічного обслуговування та підтримки".

Нагадаємо, Пентагон опублікував повний вміст пакету військової допомоги. Зокрема, ЗСУ отримають 50 БМП Bradley разом з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тис. набоїв калібру 25 мм.

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