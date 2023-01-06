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У Бундестазі обіцяють далі тиснути на Шольца: після Marder будуть Leopard

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Бундестазі обіцяють далі тиснути на Шольца: після Marder будуть Leopard

Фото: Associated Press

Берлін надасть ЗСУ БМП "Мардер"

Керівниця оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Ціммерманн привітала рішення німецького федерального уряду щодо постачання до України бронетранспортери Marder.

Про це вона написала у своєму Twitter.

Штрак-Ціммерманн також висловила сподівання на те, що наступним озброєнням, яке країна поставить ЗСУ, будуть танки Leopard.

"Це велике полегшення, що уряд Німеччини та особливо канцелярія нарешті розчищають шлях для постачання бронетехніки в Україну. Це відбувається дуже пізно, але не надто. Наші зусилля дали результат. Але: ми не здамося. Після Marder йдуть Leopard", - написала Агнес Штрак-Ціммерманн.

Нагадаємо, під час розмови з Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна приєднається до Сполучених Штатів у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot. Також надаючи військову допомогу, США також мають намір поставити Україні БМП "Бредлі", а Німеччина - БМП "Мардер". Обидві країни планують тренувати українські війська на відповідних системах.

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Перегляди
733
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