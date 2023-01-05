Резніков чітко перерахував озброєння та техніку, яка потрібна Україні для перемоги у війні

У Міністерстві оборони розповіли, яке озброєння та техніка від західних партнерів допоможе виграти війну, розв'язану Російською Федерацією.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав в інтерв'ю в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Я добрав би ракети ATACMS для ураження на 300 км, використовуючи ті ж самі HIMARS та MLRS. Я добрав би обов'язково систем ППО, бо це пріоритет №1 у захисті українського неба. Однієї установки Patriot не достатньо, чи NASAMAS, чи IRIS-T. Я добрав би багато ракет для цих систем. Я би оновив навіть наші радянські системи. Звісно, я добрав би бронетехніки - і танків, і бронетранспортерів. Вони нам також потрібні для того, щоб робити резервні підрозділи, щоб давати хлопцям на передовій відпочити. Танки та літаки", - розповів він.

Потужна військова допомога Україні від західних партнерів

Нагадаємо, що Франція передасть Україні БТР Bastion і колісні танки AMX-10RC. А президент США Джо Байден розглядає можливість передавання Україні БМП Bradley.

Пізніше стало відомо, що Німеччина приєднається до США у постачанні Україні комплексів Patriot. Крім того, Берлін має намір відправити Україні БМП Marder.

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