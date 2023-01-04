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Байден: США розглядають можливість передавання Україні БМП Bradley

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Байден: США розглядають можливість передавання Україні БМП Bradley

Раніше очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Україна має отримати ці БМП.

Президент США Джо Байден заявив, що розглядається питання відправлення бойових машин Bradley в Україну, щоб допомогти українцям у боротьбі з вторгненням Росії.

Про це інформує Reuters.

"Так", – лаконічно сказав Байден, відповідаючи на запитання, чи розглядається така можливість.

Нагадаємо, що минулого тижня Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляло, що США розглядають можливість передавання Україні бойових машин Bradley в межах чергового пакета військової допомоги.

Bradley – це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. Більш детально про БМП M2 "Bradley", яку США можуть передати Україні, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Раніше повідомлялося, що Франція передасть Україні БТРи Bastion і колісні танки AMX-10RC.

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Дата публікації
Перегляди
824
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