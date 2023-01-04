"Путін давно вже переплюнув Гітлера": експерт розповів про абсурдні кроки Росії у війні

Михайло Самусь переконаний, що вторгненням до України 24 лютого Росія поставила себе на межі безодні, до якої дуже активно йде.

Президент Росії Володимир Путін уже давно переплюнув німецького фюрера Адольфа Гітлера з погляду абсурдності ведення бойових дій у війні.

Таку думку військовий експерт, директор з міжнародних питань Центру армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь висловив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Експерт прокоментував тезу ведучої про те, що дії Путіна нагадують абсурдні вчинки Гітлера в останній період Другої світової війни.

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"Путін давно вже переплюнув Гітлера з точки зору абсурдності. Перед 24 лютого минулого року і російські аналітики, і західні, і українські постійно наголошували – якщо буде широкомасштабний наступ, до чого, очевидно, готується Росія, це буде негайна катастрофа. Спершу – катастрофа військова, яка переросте в катастрофу РФ, Російської імперії як такої. Але Путін натомість послухав якісь інші свої ідеї, гіпотези його оточення, не послухав усіх інших 99% аналітиків і зробив цей свій головний абсурдний крок", – розповів Самусь.

Він зауважив, що анексія Криму теж була абсурдним кроком з боку РФ.

"В принципі, й окупація Криму так само була абсурдним кроком, тому що це був очевидний крок до катастрофи. Все залежало лише від періоду часу, протягом якого ця катастрофа буде йти. І от 24 лютого – це такий остаточний крок, який поставив Росію на межі безодні, до якої вони дуже активно йдуть", – пояснив експерт.

Він також прокоментував останні абсурдні наступи російських військ в Україні.

"А те, що вони (росіяни – ред.) ось ці маленькі крочки роблять – ірраціональні, ідіотські, абсурдні – це очевидно. І я думаю, що росіяни в цьому плані давно переплюнули фашистську Німеччину і гітлерівський режим", – резюмував Самусь.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс висловив думку, що Путін перебуває в тому ж становищі, що й Гітлер 1943 року – коли вже програв війну, але вона здавалася ще далекою до завершення.

Зауважимо, за даними української розвідки, стратегічні цілі Путіна у війні проти України не змінилися – це знищення українського народу та державності. Щодо воєнних цілей, то РФ 2023 року намагатиметься повністю захопити всю Луганщину, Донеччину та утримати сухопутний коридор до Криму.

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