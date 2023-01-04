Буданов назвав режим Путіна посміховиськом та анонсував трансформацію Росії

Кирило Буданов зазначив, що РФ більше не становить військової загрози для світу.

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав посміховиськом режим президента Росії Володимира Путіна і заявив, що трансформація РФ піде на користь світові.

Про це голова української військової розвідки розповів у інтерв'ю каналу ABC News.

Так, коментуючи майбутнє Росії, Буданов сказав про існування кількох сценаріїв, але меседж його чіткий: "Не варто боятися трансформації Росії. Це піде тільки на користь усьому світу".

Очільник ГУР також заявив, що режим Путіна "є посміховиськом для всіх". Він додав, що російські війська практично змушені захищати тимчасово окуповані в Україні території. Проте, за оцінками Буданова, це ненадовго.

"Росія більше не є військовою загрозою для світу, це просто велика вигадка", – сказав очільник української розвідки.

Нагадаємо, Путін дуже болісно реагує на військові поразки, можливо, шкодує, що вплутався у війну, але вибору в нього немає, оскільки програш на фронті – це падіння його режиму. Таку думку висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За даними видання The Washington Post, Путін перебуває у максимальній зовнішній і внутрішній ізоляції на тлі краху після десяти місяців війни проти України. Окрім того, за цей період війни диктатор значно віддалився від російських еліт.

Путін постане перед судом вже цього року за скоєнні злочини в Україні

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