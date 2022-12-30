Через крах у війні диктатор Путін ізолювався від своїх еліт - Washington Post

Російський президент-диктатор Володимир Путін підійшов до 23-ї річниці свого режиму у максимальній зовнішній і внутрішній ізоляції. Сталася вона на тлі краху після десяти місяців війни проти України.

Про це пише видання The Washington Post.

Широкомасштабне вторгнення до України та невдачі російської армії зруйнували економічні зв'язки Москви із Заходом, які вибудовували десятиліттями. Щобільше - Російська Федерація перетворилася на міжнародного вигнанця. Крім того, кремлівський диктатора за час війни значно віддалився від російських еліт.

Серед російської еліти зростають запитання щодо тактики Путіна у 2023 році після серії принизливих військових відступів цієї осені.

За словами російського чиновника, чи не єдиний план Путіна, мабуть, полягає у "постійних спробах змусити Захід та Україну розпочати переговори" за допомогою авіаударів щодо критичної інфраструктури України та інших загроз. Втім, Путін готовий говорити лише на своїх умовах.

Автори матеріалу з посиланням на джерело із навколокремлівських кіл пише, що наразі Путін "відчуває втрату своїх друзів". Зазначається, що російські еліти розкололися: одні прагнуть припинення війни, а інші вважають, що потрібно посилити ескалацію. Втім, наголошує співрозмовник, і ті, і інші незадоволені поточною тактикою Кремля у війні.

"Це фігура (Путін - Ред.), яка в очах еліти здається нездатною давати відповіді на запитання. Еліта не знає, у що вірити, і боїться думати про завтрашній день", – заявила виданню старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Тетяна Станова.

Нагадаємо, колишній керівник Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннат вважає, що навіть після закінчення війни в Україні Захід повинен готуватися до стримування агресорки Росії. Адже довіру до Москви було остаточно втрачено.

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