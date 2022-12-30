У США 10-річний хлопчик випадково застрелив свого брата

Хлопчика доправили до лікарні, але він помер від отриманих травм.

У США 10-річний хлопчик із штату Пенсільванія випадково вбив свого старшого брата, застреливши його з рушниці.

Про це повідомляє 6abc Action News.

У день трагедії діти разом із батьками приїхали до родичів. Коли сім'я зайшла до будинку, то 24-річний двоюрідний брат поклав зброю до ящика у підвалі будинка.

Однак діти почали гратися, поки батьки відволіклися, і пішли саме до підвалу. Коли пролунав постріл, було зрозуміло, що діти взяли до рук рушницю. Молодший брат вистрелив у старшого.

Хлопчика доправили до лікарні, де він помер від отриманих травм.

Інцидент вважають нещасним випадком. За словами окружного прокурора, звинувачення не буде пред'явлено ні десятирічному братові жертви, ні 24-річному родичеві.

"Можна стверджувати, що зброю варто було покласти до ящика і закрити на замок. Однак власник не хотів, щоб хлопчики побачили рушницю, і вчинив розсудливо, сховавши її. На жаль, діти знайшли рушницю, і трапився цей трагічний випадок", — сказав правоохоронець.

Нагадаємо, в американському штаті Вірджинія менеджер місцевого магазину Walmart Inc відкрив вогонь по співробітниках у кімнаті відпочинку. В результаті стрілянини загинуло шість осіб, після чого нападник застрелився сам.

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