Стрілянина в Римі: троє загиблих, четверо поранених

На півночі Рима на зборах мешканців об’єднання управителів будинку 57-річний чоловік влаштував стрілянину, врезультаті якої загинули троє людей.

Про це повідомляє ANSA.

Трагедія трапилася 11 грудня на зборах членів об’єднання Valleverde, що налічує 200 людей та управляє будинком у районі водосховища Турано. За словами його очільниці Лучіани Чіорби, один із мешканців об’єднання не хотів платити за проживання та погрожував іншим жителям. Через цей конфлікт він влаштував стрілянину.

На місце події прибула поліція, яка затримала 57-річного стрільця Клаудіо Кампіті. Троє жінок від вогнепальних поранень померли на місці. Ще четверо людей отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні.



Мер Рима Роберто Гуалтьєрі висловив співчуття у зв’язку із "дуже серйозним епізодом насильства" й анонсував скликання комітету з питань порядку та безпеки в понеділок.

Нагадаємо, у штаті Колорадо у нічному клубі сталася стрілянина: 5 людей загинули, ще 18 отримали поранення.

Стрілянина на ринку у Харкові: двоє людей отримали поранення