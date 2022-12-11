Навіщо Путін знищує тисячі мобілізованих росіян під Бахмутом: експерт пояснив

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав ситуацію у Бахмуті соломинкою для російських окупантів.

Про це йшлося під час телеефіру FREEДОМ.

"На сьогоднішній день ситуація для російських військ в Україні складається таким чином, що Бахмут і цей напрямок - рятувальна соломинка, за яку вони намагаються вхопитися, щоб якимось чином змінити характер дій, який насправді призведе до їхньої поразки", - зазначив експерт.

За його словами, для того, щоб відстрочити свою поразку, відкласти її і зберегти перебування очільника Кремля Володимира Путіна і всього його оточення при владі у Москві, окупанти гинуть поблизу Бахмута.

Ба більше, Мусієнко вважає, що росіяни не втрачають надії якимось чином переламати хід дій і спробувати досягти якихось успіхів. Тож вони наполегливо тримаються на цьому напрямі.

Нагадаємо, в ЗСУ розповіли про нову тактику російських солдат під час боїв за Бахмут.

Раніше зазначали, що росіяни перетворили Бахмут на випалені руїни. На фронті точаться важкі бої.

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