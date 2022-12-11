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Зеленський запровадив санкції проти діячів УПЦ МП: кого це стосується

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Зеленський запровадив санкції проти діячів УПЦ МП: кого це стосується

Фото: Офіс президента України

Санкції запроваджені проти сімох діячів УПЦ МП.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти сімох діячів УПЦ МП. 

Про це йдеться в указі президента від 11 грудня. 

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 грудня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у повідомленні. 

Під санкції потрапили семеро діячів УПЦ МП: 

  • Коваленко Андрій В’ячеславович - митрополит Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви.
  • Поворознюк Василь Дмитрович - митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви.
  • Прокопенко Олександр Олександрович - настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Української православної церкви.
  • Федоров Олександр Володимирович - настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви у м. Херсоні.
  • Паканич Іван Іванович - митрополит Бориспільський і Броварський Антоній Української православної церкви, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви. 
  • Єгоренко Валентин Володимирович - митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій Української православної церкви, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви.
  • Шинкарьов Віктор Сергійович - вікарій Горлівської єпархії Української православної церкви.

Санкції передбачають обмеження на економічну діяльність в Україні: блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання ліцензій, заборона участі у приватизації, оренді державного майна, позбавлення усіх державних нагород, заборона на набуття у власність земельних ділянок та інші. 

Доповнюється. 

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Дата публікації
Перегляди
576
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