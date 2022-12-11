Зеленский ввел санкции против деятелей УПЦ МП: кого это касается

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против семи деятелей УПЦ МП.

Об этом говорится в указе президента от 11 декабря.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 декабря 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в сообщении.

Под санкции попали семеро деятелей УПЦ МП:

Коваленко Андрей Вячеславович – митрополит Запорожский и Мелитопольский Украинской православной церкви.

Поворознюк Василий Дмитриевич – митрополит Луганский и Алчевский Украинской православной церкви.

Прокопенко Александр Александрович – настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Украинской православной церкви.

Федоров Александр Владимирович – настоятель Свято-Успенского кафедрального собора Украинской православной церкви в г. Херсоне.

Паканыч Иван Иванович – митрополит Бориспольский и Броварской Антоний Украинской православной церкви, управляющий делами Украинской православной церкви, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви.

Егоренко Валентин Владимирович – митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий Украинской православной церкви, глава отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви.

Шинкарев Виктор Сергеевич – викарий Горловской епархии Украинской православной церкви.

Санкции предусматривают ограничение на экономическую деятельность в Украине: блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, аннулирование лицензий, запрет на приватизацию, аренду государственного имущества, лишение всех государственных наград, запрет на приобретение в собственность земельных участков и другие.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции против семи человек. Делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество", — пояснил президент в своем обращении к украинцам 11 декабря.

Обыски СБУ в храмах и монастырях УПЦ МП

СБУ проводит масштабные обыски в церквях и монастырях УПЦ МП. В освобожденном Херсоне на территории Успенского собора, глава которого был в Кремле во время провозглашения аннексии региона и сбежал в Россию, нашли российские паспорта, полученные священниками во время оккупации. Также там было много пророссийской литературы.

В Красногорском Свято-Покровском женском монастыре в Черкасской области обнаружен флаг так называемой "Новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов. На территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачены бывшие уголовники, поддерживающие связь с россиянами. В районе Ковеля найдены тексты молитв за страну-агрессорку и российские "учебники", в которых восхваляют путинский режим. В Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья найдена символика запрещенной партии "ОПЗЖ" и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины. Также там хранились пропагандистские книги российских авторов, оправдывающие агрессию против Украины и призывающие присоединяться к рядам оккупантов.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина обеспечит духовную независимость своих граждан и поручил СНБО выполнить ряд шагов по выполнению этого решения.

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