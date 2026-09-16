"Россия приняла Украину и вскормила гадюку": верующие УПЦ МП в Почаеве снова шокируют пророссийскими взглядами

Крестный ход УПЦ МП в Почаевской лавре / © пресс-служба УПЦ МП

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Почаевская лавра — «форпост русского мира» на западе Украины продолжает шокировать украинцев. Посещающие ее верующие УПЦ МП озвучивают антиукраинскую и антисемитскую риторику и открыто поддерживают РФ.

Журналисты «Громадського» уже во второй раз за время полномасштабной войны посетили Почаев и поделились новым «перлами» от сторонников «русского мира» на западе Украины.

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Многие верующие агрессивно относятся к журналистам, отказываются общаться и даже пытаются выбить из рук камеру. Дело в том, что высшие церковные иерархи МП уже предупредили своих верующих о «провокациях», велели быть осторожными из СМИ и не болтать лишнего. Однако некоторые сторонники МП все же выдают свои шокирующие пророссийские взгляды на пятый год полномасштабной войны.

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«Дьявол не спит. То дьявол запускает эти ракеты. Это не они (россияне — ред.), не Россия. То дьявол завладел миром, потому что вера ослабла. Дьявол управляет всем миром. Это не российские, а дьявольские ракеты», — говорит жительница Тернопольщины Мария, когда журналисты спрашивают ее мнение о российских обстрелах украинских святынь.

По ее мнению, война в Украине произошла «из-за грехов» и из-за того, что «вера ослабла».

«Друг друг уничтожаем. Никуда не годится. Когда-то была триединая Русь: Великая Русь, Белая Русь и Малая Русь. Когда Украина была присоединена к России, был единый союз. Россия приняла, выходила, вскормила гадюку. А теперь она с ней воюет», — добавляет по-русски монах Севастян, который как паломник прибыл сюда из Одессы.

«Эта война — на духовной основе, а не на политической. Почему она началась? Потому что у людей нет страха Божия и иерархии ценностей» — утверждает Павел, паломник из Винницкой области.

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Он повторяет тезисы российской пропаганды, мол, в войне виновата не Россия, а Америка, сделавшая «Украину полигоном». В частности, чтобы «тестировать свои технологии».

Кроме того, Павел называет россиян «заблудшими братьями».

«Они как были братья и сестры, так и останутся», — говорит мужчина и добавляет, что это «масоны» поссорили украинцев и россиян.

Кроме того, верующие УПЦ МП, как оказалось, еще те антисемиты. Виновными во всех бедах у стен древнего Успенского собора лавры называют евреев.

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«Идет война на православие. Хотят уничтожить православие, соборы закрыть, церкви закрыть. Если бы (президентом — ред.) был не Зеленский, а Кирилл, Гаврила или Степан, то не было бы войны. А почему? А ж*ду нужна война. Потому что он деньги просит у Америки и Европы. А из этих денег что-то идет на оружие, а что-то — в их карманы… Ж**овщина. Знаешь, какие пенсии у ж*дов (евреев — Ред.)», — утверждает упоминавшийся выше монах Севастян из Одессы.

© Громадське

Кроме того, журналисты заметили новые изображения русских святых — Ксении Петербургской, Матроны Московской и Александра Невского — на относительно свежих стенописях в Успенском соборе лавры.

Ранее верующие в Почаевской лавре заявили, что «Путин — их правитель», а ракеты по Украине «запускает Бог».

Также в прошлом месяце верующие УПЦ МП в очередной раз проигнорировали решение местных советов и прошли массовым крестным ходом в Почаевскую лавру — с флагами «Новороссии» и иконами русских царей.

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