"До роти піхоти лежить шматками м'яса на висоті": бійці ЗСУ про ситуацію під Бахмутом

На Донеччині в районі міста Бахмут зараз найспекотніша ділянка фронту. Тут точаться жорстокі бої.

Про ситуацію під Бахмутом розповідають бійці, які перебувають на "нулі".

"У русні зараз догорають три танки та дві бехи, до роти піхоти лежать шматками м'яса на висоті. Дяка арті, мінометам та птурам. Ще й наші "сапожніки" ( оператори спг - станкового протитанкового гранатомета - ред.) збс відпрацювали. Згодом відео з коптера можна буде скинути, як піхота на броні розлітається в різні сторони від прямого влучання", - розповів боєць з позивним "Шутнік".

У русні зараз догорають три танки та дві бехи, до роти піхоти лежать шматками м'яса на висоті. Дяка арті, мінометам та птурам. Ще й наші сапожніки збс відпрацювали. — Шутнік (@Shootnick_14) December 11, 2022

Нагадаємо, що окупанти вже призначали кілька термінів взяття міста Бахмут. За нього бої вже точаться кілька місяців. Російські окупанти хочуть захопити місто не з точки зору стратегії, а з точки зору символізму.

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