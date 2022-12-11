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"До роти піхоти лежить шматками м'яса на висоті": бійці ЗСУ про ситуацію під Бахмутом

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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"До роти піхоти лежить шматками м'яса на висоті": бійці ЗСУ про ситуацію під Бахмутом

Фото: Associated Press

Під містом Бахмут на Донеччині точаться запеклі бої.

На Донеччині в районі міста Бахмут зараз найспекотніша ділянка фронту. Тут точаться жорстокі бої.

Про ситуацію під Бахмутом розповідають бійці, які перебувають на "нулі".

"У русні зараз догорають три танки та дві бехи, до роти піхоти лежать шматками м'яса на висоті. Дяка арті, мінометам та птурам. Ще й наші "сапожніки" ( оператори спг - станкового протитанкового гранатомета - ред.)  збс відпрацювали. Згодом відео з коптера можна буде скинути, як піхота на броні розлітається в різні сторони від прямого влучання", - розповів боєць з позивним "Шутнік".

Нагадаємо, що окупанти вже призначали кілька термінів взяття міста Бахмут. За нього бої вже точаться кілька місяців. Російські окупанти хочуть захопити місто не з точки зору стратегії, а з точки зору символізму.

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Перегляди
3700
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