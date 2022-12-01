РНБО ухвалила важливі рішення щодо УПЦ МП і "духовної незалежності": Зеленський розповів деталі

На сьогоднішньому засіданні РНБО розглянули факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресоркою.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 1 грудня.

Зеленський наголосив, що Україна забезпечить духовну незалежність своїх громадян і нікому "не дозволить будувати імперію всередині української душі".

"На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресорки діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини", – зазначив Зеленський.

Глава держави розповів про важливі рішення РНБО в релігійній сфері:

РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій.

в Україні афілійованих Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.

на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом. За необхідності – вжити передбачених законом заходів.

Забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Всім органам, до компетенції яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України.

України. Застосувати персональні санкції щодо людей, які беруть у цьому участь. Прізвища будуть оприлюднені невдовзі.

щодо людей, які беруть у цьому участь. Прізвища будуть оприлюднені невдовзі. Підвищити статус і посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

За словами президента, відбудеться реформа цієї структури, "яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави".

Зеленський переконаний, що ці та інші рішення гарантують Україні духовну незалежність.

"Хочу підкреслити: у 1991 році наша держава стала саме на законний і демократичний шлях. Цим шляхом ми й будемо йти далі. Лише правові кроки. Виважені рішення. І національні інтереси", – підсумував він.