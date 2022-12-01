РНБО ухвалила важливі рішення щодо УПЦ МП і "духовної незалежності": Зеленський розповів деталі

Зеленський наголосив, що Україна забезпечить духовну незалежність своїх громадян.
На сьогоднішньому засіданні РНБО розглянули факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресоркою.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 1 грудня.
Зеленський наголосив, що Україна забезпечить духовну незалежність своїх громадян і нікому "не дозволить будувати імперію всередині української душі".
"На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресорки діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини", – зазначив Зеленський.
Глава держави розповів про важливі рішення РНБО в релігійній сфері:
- РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій.
- Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.
- За необхідності – вжити передбачених законом заходів.
- Забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
- Всім органам, до компетенції яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України.
- Застосувати персональні санкції щодо людей, які беруть у цьому участь. Прізвища будуть оприлюднені невдовзі.
- Підвищити статус і посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті.
За словами президента, відбудеться реформа цієї структури, "яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави".
Зеленський переконаний, що ці та інші рішення гарантують Україні духовну незалежність.
"Хочу підкреслити: у 1991 році наша держава стала саме на законний і демократичний шлях. Цим шляхом ми й будемо йти далі. Лише правові кроки. Виважені рішення. І національні інтереси", – підсумував він.
УПЦ МП і війна
УПЦ МП вперто продовжує стверджувати, що не має стосунку до РПЦ і патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну і вбивства українців. У травні в київському монастирі у Феофанії УПЦ МП навіть зібралася на Собор, в якому заявила про нібито розрив з РПЦ. Водночас Онуфрій не став офіційно оголошувати автокефалію. За пів року УПЦ МП так і не опублікувала свій статут, про який згадував у зверненні президент Зеленський. В цьому документі має бути чітко зазначено, що конфесія не пов'язана з Москвою.
Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній пояснив, у чому полягає "хитрість" таких заяв. За його словами, де-факто зв'язок УПЦ МП з Москвою залишається, а де-юре Українська православна церква хоче уникнути закону, який покликаний перейменувати її, адже вона має свій керівний центр у країні-агресорці Росії.
Водночас чимало священнослужителів УПЦ МП підтримують російську агресію, а на окупованих територіях – відкрито співпрацюють з ворогом.
Тим часом, СБУ провела обшуки в низці єпархій УПЦ МП у всій Україні. Так, обшуки відбулися на Вінниччині, Кіровоградщині, Закарпатті, в Чернівцях, Івано-Франківську, на Рівненщині, в Почаївській лаврі (Тернопільська область), Києво-Печерській лаврі. Під час обшуків правоохоронці знайшли пропагандистські матеріали.
Своєю чергою, в РФ назвали ці обшуки "війною проти російського православ'я".
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