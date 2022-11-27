СБУ проводить перевірки УПЦ (МП) в Івано-Франківську (фото)

Служба безпеки України 27 листопада проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) у Івано-Франківську.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Івано-Франківській області.

Зазначається, що такі заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією "у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні".

В СБУ наголошують, що з огляду на збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Правоохоронці оглядають територію та приміщення єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів. СБУ перевіряють осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі. Наголошується, що все це відбувається за безпосередньої участі представників церкви та в межах чинного законодавства.

Такі заходи відбуваються для:

перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "руского міра";

недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Нагадаємо, Служба безпеки продовжує перевірки УПЦ МП. В приміщеннях храмів на Буковині знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.

Крім того, СБУ викрила керівника однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію Росії і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Зокрема, священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ.

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