Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

СБУ проводить перевірки УПЦ (МП) в Івано-Франківську (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
881
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
СБУ проводить перевірки УПЦ (МП) в Івано-Франківську (фото)

Фото: СБУ

СБУ продовжує перевірки української православної церкви московського патріархату. Наразі безпекові заходи тривають у Івано-Франківську.

Служба безпеки України 27 листопада проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) у Івано-Франківську.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Івано-Франківській області.

Зазначається, що такі заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією "у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні".

В СБУ наголошують, що з огляду на збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Правоохоронці оглядають територію та приміщення єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів. СБУ перевіряють осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі. Наголошується, що все це відбувається за безпосередньої участі представників церкви та в межах чинного законодавства.

Такі заходи відбуваються для:

  • перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "руского міра";
  • недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Нагадаємо, Служба безпеки продовжує перевірки УПЦ МП. В приміщеннях храмів на Буковині знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.

Крім того, СБУ викрила керівника однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію Росії і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Зокрема, священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ.

Читайте також:

Без Гундяєва не обійшлося: СБУ провела обшуки в УПЦ МП

Без Гундяєва не обійшлося: СБУ провела обшуки в УПЦ МП

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
881
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація