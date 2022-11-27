СБУ проводит проверки УПЦ (МП) в Ивано-Франковске (фото)

СБУ продолжает проверку украинской православной церкви московского патриархата. Мероприятия по безопасности продолжаются в Ивано-Франковске.

Служба безопасности Украины 27 ноября проводит контрразведывательные меры безопасности на территории епархиального управления и культового сооружения местной епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что подобные мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией "в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине".

В СБУ отмечают, что учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Правоохранители осматривают территорию и помещение епархии для выявления запрещенных предметов. СБУ проверяют лиц на территории епархии по поводу их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству. Все это происходит при непосредственном участии представителей церкви и в рамках действующего законодательства.

Такие мероприятия проходят для:

проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";

недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.;

безопасности населения от провокаций и террористических актов.

Напомним, Служба безопасности продолжает проверки УПЦ МП. В помещениях храмов на Буковине были найдены методички из Москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов.

Кроме того, СБУ разоблачила руководителя одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию России и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих. В частности священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия РФ.

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