Ситуация в районе Павловки, в Донецкой области крайне напряженная, рашисты не прекращают уничтожать все окрестные села из дальнобойного оружия и с воздуха, говорится в ТСН.

Там, где на карте Павловка, неподалеку от Угледара, села, говорит военный с позывным "Испанец" уже нет. “Павловки нет! Они, когда отходят, они уничтожают полностью! Так же с Павловкой», – говорит он.

Каждый день становится меньше сооружений и жизни и в селах вокруг Павловки.”Я уже давно в доме не живу! С 15 мая я дома не проживаю”, — говорит местный житель.

Прилегающие к передовой деревне вражеская ствольная артиллерия, буквально засыпающая тяжелыми снарядами. “Очень много этих снарядов, больших! С 20, 9 или 10 разорвалось. А остальные все, где-то валяются, в поле”, — говорят местные.

Здесь условный тыл и передовую ежесуточно бомбардирует вражеская авиация. “Работает авиация враждебно — и самолеты, и вертолеты. Ну, в основном вертолеты. В настоящее время работают самолеты. Они нарезают круги, отстрелялись и улетают”, — рассказывают военные.

С конца весны, говорят местные, не помнит, чтобы в его селе хотя бы сутки продержалась сплошная тишина.

На передовой, говорит боевой медик подразделения украинских защитников, настоящая роскошь — затишье, хоть на час. “Тихих дней не бывает. Часы могут быть, когда погода становится неблагоприятной – дожди, туманы, тогда возможен час затишье”, — говорит медик.

Он держит в руках автомат и признается: именно медицинские ноши – его, главное оружие. А еще – стремительный эвакуационный броневик. Слава обращает внимание, что пятна крови на ткани не свежие. Говорит, в последние дни работы стало меньше. «Я занимаюсь эвакуацией раненых и "двухсотых". У меня работы поубавилось. Сегодня, например, я только одного парня вывез”, – говорит он.

Считать, спасенных, признается боевой медик, переставший именно после адских боев вокруг Павловки, в начале ноября. “В Павловку я вывез 19 человек. После Павловки я уже не считаю”, — говорит медик.

Большинство ранений – минно-взрывные. Но хватает, признается боевой медик и пулевых.

“Стрелецкие, конечно, тоже ведутся. Сейчас все гораздо ближе. Раньше была просто артиллерия, а сейчас и артиллерия, авиация всегда была”, — добавляет "Испанец".

Вражеская авиация очень страшна, признаются гражданские, но именно им наибольшее горе, утверждают, наносит "Град". Трубы от реактивных ракет здесь торчат, буквально на каждом шагу. Большие населенные пункты Донбасса буквально на глазах превращаются в пустоту, но до сих пор в них остаются гражданские.

Украинские военные, говорят, сейчас на участке их ответственности затишье, несмотря на непрерывные канонады, и воины уверены, враг продолжит атаковать. “Сейчас затишье такое, немножко, но перед бурей. Думаю, будут пробовать… Но мы тоже готовы”, — говорят бойцы.

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