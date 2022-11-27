Произошел ли уже блекаут, которого все боялись: объяснение экспертов

Теперь украинская система подключения к европейской, что дало нам возможность выстоять в этой войне.

Кремль продолжает свой энергетический террор, они считали, что 23 ноября полностью положат энергосистему Украины и она не сможет восстановиться, но снова просчиталась. ТСН вместе с директором Центра исследований энергетики Александром Харченко разбирались, что именно произошло с нашей энергосистемой во время последней атаки рашистов.

"Смотрите блекаут, или системная авария, если говорить на украинском языке, означает, что происходит неуправляемое отпирание системы", — объясняет эксперт.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

70 российских ракет, полсотни из них сбивает противовоздушная оборона, но 20 все же удается поразить цель. Обесточены – Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Черниговщина, большинство общин на Хмельнитчине. Из-за удара в Одесской области перестали работать котельные, без электричества водоканалы на Днепропетровщине и Винницкой области. Без света осталось полтора миллиона человек на Львовщине.

НЕТ СВЕТА, ВОДЫ, ОТОПЛЕНИЯ. ДОЛГО. И ЭТО УЖЕ БЛЕКАУТ

Цель врага – разбить энергосистему Украины на отдельные островки и погасить все. Как им это получится, зависит длительность отсутствия воды, света и отопления в наших домах.

О том, что ситуация серьезная, свидетельствует то, что впервые с начала энергетического террора отключились все атомные электростанции, которые дают половину всего электричества стране. Теперь они постепенно возобновляют свою работу.

"Поскольку атомная генерация это такая штука, которая быстро подключиться назад не может, просто технически ей нужно время. Вопрос в том, что тупо нет необходимого количества электричества для того, чтобы всех подключить. Держится критическая инфраструктура, подключены все водоканалы, перезапущено отопление, но оно заживлено и оно стабильно заживлено", — объясняет Харченко.

Сначала энергетики питают объекты критической инфраструктуры – котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения и только потом бытовых потребителей. Украинцам нужно просто набраться терпения и подождать.

СТРАНА НЕ НА СВЯЗИ

Перебои со связью и Интернетом. Враг атаковал инфраструктуру по всей стране, среди которых мишенью стали объекты, обеспечивающие работу коммуникаций. Мобильные операторы напрямую зависят от электроснабжения.

"Многие операторы Интернета уже сделали резервное питание. И много может быть ситуаций, когда у вас нет связи, но будет работать Интернет. Я хочу верить, что наша Госспецсвязь очень активно над этим работает. Соответственно люди, когда нет мобильной связи, смогут подключиться через стандартные каналы Интернета", — говорит эксперт.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Когда вместо электротранспорта на маршруты выходят автобусы – знайте, произошел блекаут. Сразу в нескольких городах – в Киеве и Харькове, Днепре и Виннице трамваи и троллейбусы заменяют автобусами. Так будет продолжаться до полного обновления энергосистемы.

ПОМОЖЕТ ЛИ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭНЕРГОСЕТЬ?

Александр Харченко не раскрывает все детали, но утверждает, что именно присоединение к европейской энергосистеме дало нам возможность выстоять в этой войне. "Нам просто повезло, у нас хорошо обученные люди, мы проходили очень мощный период модернизации системы, и лучше, чем мы подготовлен на этой планете к такой войне, не было. Именно к энергетической войне. Европейским партнерам мы очень благодарим, они делают все для того, чтобы украинская система получила дополнительную прочность", – отмечает он.

В "Укрэнерго" же сообщают, что после страшных обстрелов и системной аварии, которую они вызвали, нам удалось подключиться к европейской энергосети.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?

"Совет по дому за городом — он остается рабочим. С генератором за городом значительно лучше. В Украине ехать некуда — ситуация более или менее одинакова. И я верю, что не дождутся", — говорит Александр Харченко.

По заявлению руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого – самый сложный этап восстановления уже пройден. Атомные электростанции набирают мощности. Через несколько дней, обещают энергетики, будут подключены все потребители, но это не значит, что свет будет гореть круглосуточно – мы плавно выйдем на график плановых отключений и выстоим.

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