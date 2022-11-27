Чи стався вже блекаут, якого всі боялись: пояснення експертів

Тепер українська система під'єднання до європейської, що і дало нам можливість вистояти в цій війні.

Кремль продовжує свій енергетичний терор, вони вважали, що 23 листопада повністю покладуть енергосистему України і вона не зможе відновитися, але знову прорахувалися. ТСН разом із директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком розбиралися, що саме сталося з нашою енергосистемою під час останньої атаки рашистів.

"Дивіться блекаут, або системна аварія, якщо розмовляти українською мовою, означає, що відбувається некероване відмикання системи",- пояснює експерт..

ЩО ВІДБУЛОСЯ?

70 російських ракет, півсотні з них збиває протиповітряна оборона але 20 все ж таки вдається влучити в ціль. Знеструмлені - Київщина, Харківщина, Кіровоградщина і Чернігівщина, більшість громад на Хмельниччині. Через удар на Одещині перестали працювати котельні, без електрики водоканали на Дніпропетровщині та Вінниччині. Без світла залишились півтора мільйони людей на Львівщині

НЕМАЄ СВІТЛА, ВОДИ, ОПАЛЕННЯ. ДОВГО. І ЦЕ ВЖЕ БЛЕКАУТ

Мета ворога - розбити енергосистему України на окремі острівці і погасити все. Наскільки їм це вдасться, залежить тривалість відсутності води, світла й опалення в наших домівках.

Про те що ситуація серйозна свідчить те, що вперше від початку енергетичного терору - вимкнулись усі атомні електростанції, які дають половину усієї електрики країні. Тепер вони поступово відновлюють свою роботу.

"Оскільки атомна генерація це така штука, яка швидко назад підключитися не може, просто технічно їй треба час. Питання в тому, що тупо немає необхідної кількості електрики для того, щоб всіх підключити. Тримається критична інфраструктура, підключені всі водоканали, перезапущено опалення, але воно заживлене і воно стабільно заживлене",- пояснює Харченко.

Спершу енергетики заживлюють об’єкти критичної інфраструктури - котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди і тільки потім побутових споживачів. Українцям потрібно просто набратися терпіння і почекати.

КРАЇНА НЕ НА ЗВ’ЯЗКУ

Перебої зі зв’язком і інтернетом. Ворог атакував інфраструктуру по всій країні, серед яких мішенню стали обʼєкти, які забезпечують роботу комунікацій. Мобільні оператори напряму залежать від електропостачання.

"Багато операторів Інтернету вже зробили резервне живлення. І багато може бути ситуацій, коли у вас немає зв’язку, але працюватиме Інтернет. Я хочу вірити, що наш Держспецзв’язок дуже активно над цим працює. Відповідно люди, коли немає мобільного зв’язку, зможуть підключитися через стандартні канали Інтернету", - каже експерт.

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Коли замість електротранспорту на маршрути виходять автобуси - знайте, стався блекаут. Одразу в кількох містах - в Києві та Харкові, Дніпрі і Вінниці трамваї і тролейбуси замінюють автобусами. Так триватиме до повного відновлення енергосистеми.

ЧИ ДОПОМОЖЕ ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОМЕРЕЖА?

Олександр Харченко не розкриває усіх деталей, але стверджує, що саме приєднання до європейської енергосистеми дало нам можливість вистояти в цій війні. "Нам просто пощастило, у нас добре навчені люди, ми проходили дуже потужний період модернізації системи, і краще ніж ми підготовлений на цій планеті до такої війни, не було. Саме до енергетичної війни. Європейським партнерам ми дуже дякуємо, вони роблять усе для того, щоб українська система отримала додаткову міцність",- зазначає він.

В "Укренерго" ж повідомляють, після страшних обстрілів і системної аварії, яку вони спричинили, нам вдалося під’єднатися до європейської енергомережі.

ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ?

"Порада щодо будинку за містом - вона залишається робочою. З генератором за містом значно краще. В Україні їхати нікуди - ситуація більш менш однакова. І я вірю, що не дочекаються", - каже Олександр Харченко.

За заявою керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького - найскладніший етап відновлення вже пройдено. Атомні електростанції набирають потужності. За кілька днів, обіцяють енергетики, будуть підключені усі споживачі, але це не означає, що світло буде горіти цілодобово - ми плавно вийдемо на графік планових відключень і вистоїмо.

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