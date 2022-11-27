В ОП очікують рішення Німеччини.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав мудрою ініціативу Польщі, яка запропонувала розгорнути системи ППО Patriot з українського боку кордону.
Повідомлення про це з'явилося у Twitter Подоляка 27 листопада.
"ЗРК Patriot" та "ескалація" - слова, що не можуть бути сумісними в одному реченні. ППО - це не про наступи. Це виключно про захист дітей та мирного населення від ракетних ударів", - наголосив представник ОП.
Привітав Подоляк і сподівання генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що німецькі системи ППО допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет.
"Чекаємо на рішення Німеччини", - наголосив радник керівника ОП.
Польська ініціатива розгорнути Patriot в Україні
Після того, як у Польщі неподалік від кордону з Україною впали ракети, Німеччина запропонувала посилити ППО системами Patriot. Варшава прийняла цю пропозицію від Берліна.
Згодом прем’єр Польщі Матеуш Моравецький виступив з ідеєю розгорнути Patriot з українського боку кордону. Підтримав це також президент Польщі Анджей Дуда.
Своєю чергою, керівницяМЗС Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що можливість розгорнути Patriot за межами території країн-членів НАТО треба обговорити з іншими членами Альянсу.
Згодом представниця уряду Німеччини Крістіне Гоффманн заявила, що її держава обговорює зі союзниками з НАТО ініціативу Польщі.
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