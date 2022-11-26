"Повноцінне місто під Москвою": військовий експерт розповів про підземні спецукриття Путіна

За його словами, ще від радянських часів дердавні об'єкти мали бункерну систему.

Точно відомо, що у Москві бункер розміщений безпосередньо під Кремлем. Також диктатор Володимир Путін має сховище в Ново-Огарьово - в резиденції вищих урядових осіб РФ, що за 10 км від столиці.

Про підземні спецукриття президента РФ розповів "НВ" військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Це (бункер під Кремлем - Ред.) досить серйозний і великий об'єкт, що має забезпечення киснем, енергетичне й водозабезпечення та інше. Таким чином це повноцінне місто під Москвою", - каже експерт.

Натомість два роки тому, навесні 2020-го під час пандемії коронавірусу, керівник Кремля фактично одразу відправився до Ново-Огарьово. Зі слів Коваленка, Путін понад рік був саме в цьому бункері й вкрай рідко з нього виходив. Залишав укриття диктатор, коли вирушав на публічні заходи чи події, що підлаштовували саме під нього.

"Тоді це вказувало на те, наскільки він перелякана людина. До того ж це перший бункер Путіна, що можна було побачити й зрозуміти, що там облаштовано імітацію кабінету. Крім того, стає зрозуміло, що це на 100% підземний бункер, що гарантує умовну безпеку навіть у випадку нанесення якогось удару", - розповів експерт.

Він каже, що саме така інформація підтверджує те, що фактично кожен держоб'єкт, що використовувавали ще в СРСР представниками влади, мав бункерну систему.

"Тобто всі ці дачі, будиночки тощо так чи інакше мали можливості зі збереження життя людей, які перебували при владі. Фактично, кожен із них мав бункер", - каже військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, російський опозиційний політик і правозахисник Марк Фейгін переконаний, що російське вище військове командування попри незадоволення Путіним, не здатне на якісь радикальні дії щодо усунення його з посади. Так звані "російські еліти" чекають на сміливця, який зможе виголосити Путіну "чорну мітку".

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