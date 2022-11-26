У Мережі розсекретили нову загадкову обраницю Тараса Цимбалюка

Нещодавно актор Тарас Цимбалюк приголомшив фанів світлинами та відео із новою загадковою обраницею.

Після того, як актор показав палкий поцілунок із дівчиною, шанувальникам не давала спокою думка про те, ким може бути ця таємнича білявка. Так, виявилося, що актор зустрічається із рестораторкою та бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Роман актора із дівчиною "видала" її нещодавня публікація, де вона ніжиться у обіймах незнайомця. У хлопці на відео користувачі одразу впізнали Цимбалюка, тим паче днями актор додав до своїх сторіз скріншот із цього ж відео.

"Без слів...", - підписала відео дівчина.

До того, у своєму Instagram Світлана спочатку оприлюднила відео, як коханий готує для неї сніданок, за тату та червоною ниткою на зап'ясті користувачі теж впізнали актора.

Пізніше бізнесвумен додала з ліфту, де її обіймає бойфренд. На світлині хлопець має чорну кепку із червоним написом, таку саму, як є у Цимбалюка.

Відомо, що Світлана Готочкіна має власний бренд одягу GOT’S label, а також є співвласницею ресторану FISH FETISH. Втім, поки ані Тарас, ані Світлана не поспішають офіційно заявляти про свої стосунки.

Нагадаємо, у червні Тарас Цимбалюк здивував новиною, що розлучається зі своєю другою дружиною, візажисткою Тіною Антоненко після чотирьох років стосунків. Також до цього Цимбалюк був одружений зі своєю однокурсницею на ім'я Ангеліна

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